Violences urbaines : la préfecture des Deux-Sèvres prend des mesures préventives

Pas de violences urbaines dans les Deux-Sèvres jusqu'ici mais face à ce qu'il se passe dans d'autres villes de France à la suite de la mort de Nahel tué par le tir d'un policier à Nanterre, la préfecture a décidé de prendre plusieurs mesures préventives car "il est constaté depuis le 30 juin 2023 des appels à se rassembler et à commettre des exactions dans plusieurs villes du département et plus particulièrement à Niort. Ces appels à se rassembler n’ont fait l’objet d’aucune déclaration préalable en préfecture". La préfète décide donc "d’interdire toute manifestation, rassemblement à caractère revendicatif, ainsi que tout attroupement entre les secteurs de la place de la Brèche, des Halles et du centre ville de Niort, du vendredi 30 juin 2023 à 18 heures jusqu’au samedi 1 juillet 2023 à 8 heures".

Vente, transport et utilisation des artifices interdits dans plusieurs villes

De plus, "afin de prévenir les atteintes aux biens et aux personnes engendrées par l’utilisation détournée de certains matériels et constatées ces derniers jours au niveau national, la préfète des Deux-Sèvres a décidé d’interdire dans les villes de Bressuire, Niort et Thouars, du vendredi 30 juin 2023 à 16 heures au lundi 3 juillet 2023 à 8 heures **: la vente, le transport et l’utilisation des artifices, des carburants au détail ainsi que des acides et de tous produits inflammables, chimiques ou explosifs et le port et le transport d’armes de toutes catégories confondues, de munitions et d’objets pouvant constituer une arme par destination".