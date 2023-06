Violences urbaines : la préfecture des Pyrénées-Orientales ordonne l'arrêt des bus à 21h ce vendredi

Trois jours après la mort de Nahel, tué par un policier mardi 27 juin, à Nanterre (Hauts-de-Seine), et après trois nuits de violences urbaines de plus en plus importantes dans toute la France, les autorités des Pyrénées-Orientales mettent en place un dispositif de sécurité exceptionnel pour la nuit de vendredi à samedi. Même si le département est resté pour l'instant en marge des violences, la préfecture souhaite "prévenir les troubles à l'ordre public" avec une séries de mesures qui s'appliquent à tout le département.

Aucun bus ne pourra circuler au delà de 21 heures. Sankéo annonce même un arrêt du service à 20h30 .

. Des renforts de police, de gendarmerie et de douane sont mobilisés

Des drones seront mis à contribution.

seront mis à contribution. Interdiction de vente et transport d’hydrocarbure au détail, d’acides, de produits inflammables chimiques ou explosifs et d’artifices

l’interdiction de détention et de transport d’armes ou d’objets pouvant constituer une arme par destination restent en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Dans un communiqué, le préfet précise avoir "donné aux forces de l’ordre des consignes de fermeté et d’interpellation en cas de troubles, dégradations ou violences". Ce jeudi, les autorités avaient déjà déployé un important dispositif, face à un éventuel risque de débordements. Toute la journée, des appels à une manifestation violente avaient circulé sur les réseaux sociaux, à l'image de ce message posté sur Snapchat : "suite à la mort de Naël (...), il est l'heure de se faire justice soi-même. Rendez-vous à 22h au Castillet, on compte sur tous les quartiers de Perpignan pour que ça pète bien comme il faut".

Selon un journaliste de France Bleu présent sur place, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées dans le calme, en petits groupes, devant le Castillet. La situation a légèrement dégénéré entre 2h et 3h du matin : de nombreux tirs de mortiers ont eu lieu au sud de Perpignan, quartier du Champs de Mars, heureusement sans faire de dégâts. Au nord de la ville, un véhicule a été incendié cité Clodion. Des feux de poubelles ont aussi été signalés, un palmier a également été brûlé avenue Torcatis.