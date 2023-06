Violences urbaines : le bilan des incendies à Nice, Cannes et La Trinité

Les Alpes-Maritimes sont depuis deux jours plutôt épargnées par les violences urbaines, par rapport aux évènements qui se produisent dans plusieurs villes de France. "Les dégradations demeurent aujourd'hui limitées et l'intensité des confrontations est en baisse" selon le communiqué de la préfecture du département.

Un bilan de sept véhicules et 41 containers à ordures incendiés, mais "moins de tirs de mortiers et de confrontations entre les émeutiers et les forces de l'ordre que la nuit précédente". Les "nombreuses mesures de sécurisation" restent en place.

La préfecture vient d'interdire les rassemblements et les manifestations sur la voie publique dans la ville de Nice ce vendredi depuis 17h jusqu'à demain 6h.

Nice la plus visée

La ville de Nice a été la principale concernée sur les deux quartiers sensibles des Moulins et de l'Ariane. Dans le quartier des Moulins, des habitants expliquent "avoir peur des groupes de plusieurs dizaines de très jeunes qui lancent des feux d'artifice et allument des feux de poubelles".

Christian Estrosi, le maire et président de la Métropole de Nice, s'indigne sur Twitter : "Le chaos doit cesser. (...) j'apporte mon soutien indéfectible à ceux qui nous protègent".

En raison du contexte national et suite aux annonces gouvernementales demandant l’arrêt, dans l’ensemble de la France, des transports en commun pour cette nuit, l'ensemble du réseau de transport Lignes d’Azur (bus, tramways sur la Métropole de Nice) cessera de fonctionner à 21 heures . Le trafic reprendra normalement le lendemain matin.

Le député et président des LR, Éric Ciotti, s'inquiète sur Twitter des messages sur les réseaux sociaux qui "appellent à cramer la ville samedi soir".

La mairie annexe de La Trinité dégradée

Des groupes de jeunes très mobiles dans le quartier de la Condamine ont lancé des projectiles en direction des militaires et ont dégradé les locaux de la mairie annexe de La Trinité qui ont eu des vitres brisées. Les locaux ont été fouillés. Le Préfet Bernard Gonzalès dénonce notamment ces dégradations d'un "bâtiment public de proximité essentiel".

Quelques incendies à Cannes

La ville de Cannes, réputée tranquille et débordante de touristes attirés par le luxe, n'a pas été épargnée. Avec 23 poubelles, deux camions-bennes et un scooter incendiés. Avec deux interpellations. Le maire David Lisnard assure au micro de France Bleu Azur qu'il "s'attend à une dégradation en raison des signaux que je reçois(...) Il faut que l'État en France rétablisse l'ordre. On ne peut pas simplement regarder les voitures et les magasins brûler".

carcasse du camion brulé la nuit du jeudi 29 quartier des Moulins à Nice © Radio France - habitant