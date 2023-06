Nuit de violences urbaines : le bilan des incidents dans la métropole orléanaise

À Fleury-les-Aubrais tout d'abord, dans le quartier des Andrillons, des individus ont réussi à pénétrer les locaux de la police nationale, il n'y avait plus d'agents de police à ce moment-là dans le bâtiment. Des gilets pare-balles et des ceinturons ont été volés mais aucune arme n'a été dérobée.

Par la suite, il y a eu des tirs de mortiers, un agent de police municipale a été légèrement blessé. C'est aussi à Fleury-les-Aubrais que le bus numéro 21 a été caillassé, le chauffeur a reçu des éclats de verre, il a été blessé et transporté à l'hôpital.

Un cocktail molotov lancé dans le commissariat de Saint-Jean-de-Braye

Autre commissariat pris pour cible, celui de Saint-Jean de Braye. Les locaux de la police municipale ont été visés, la porte d'entrée a été endommagée et un cocktail molotov envoyée dans l'enceinte du commissariat. À la mairie, les services reprographie et espace accueil famille ont été endommagés par des débris de vitre et des départs de feux vite maitrisés.

Puis il y a eu des dommages à la Chapelle Saint-Mesmin dans le quartier de Bel-Air, deux policiers municipaux ont été pris pour cible par des tirs de mortiers, sans conséquence physique. Et à Saran, des poubelles ont été incendiées et des vitrines brisées en centre-ville dont une banque et un service d'aide à domicile. Ainsi que la vitrine de la fleuriste, établissement dans lequel les individus sont entrés pour le saccager.

Quelques voitures incendiées à Orléans

Enfin, à Orléans, sept voitures ont été incendiées, il y a également eu une tentative d'intrusion dans le dépôt de tramway à La Source, des vitres brisées sur la mairie de proximité de l'Argonne. La station de tram Croix St Marceau a été également esquintée.

Le maire Serge Grouard a insisté sur la sécurisation de certains bâtiments, sur la mobilisation d'une quarantaine de parents relais sur le terrain, et sur la vigilance sans répit depuis le centre de sécurité qui gère les 220 caméras de la ville. Il a également confirmé l'arrêt de la circulation des tramways et des bus dès 21h ce soir.