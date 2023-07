Violences urbaines : 45 000 gendarmes et policiers encore mobilisés en France ce lundi soir

45 000 policiers et gendarmes seront encore déployés en France dans la nuit du 3 au 4 juillet 2023.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la reconduction, ce lundi soir, du "même dispositif policier et de gendarmes que la nuit précédente", soit 45.000 agents déployés partout en France. En déplacement à Saint-Quentin (Aisne), Gérald Darmanin a réuni en ce début d’après-midi l’ensemble des préfets et sous-préfets de France depuis la sous-préfecture pour faire un point sur l’épisode de violences urbaines qui secoue le pays depuis la mort de Nahel, 17 ans, tué lors d'un contrôle routier , a précisé son entourage à franceinfo.

ⓘ Publicité

7.000 policiers sont mobilisés pour la seule zone dépendant de la préfecture de police de Paris. L’engagement des unités d’interventions sur le terrain (BRI/RAID/GIGN) est aussi renouvelé. Le ministre de l'Intérieur leur a demandé de faire preuve "de la même fermeté" que les précédents jours. Après avoir annoncé un fonds exceptionnel de 20 millions d'euros pour aider les maires à se rééquiper de caméras de videoprotection, il a également demandé aux préfets et sous-préfets "de se mobiliser personnellement contre les violences inacceptables dont font l’objet de nombreux élus", indique son entourage.

Gérald Darmanin a enfin donné instruction aux préfets et sous-préfets de réunir cette semaine l’ensemble des maires "pour faire un point sur les violences commises ainsi que sur les aides que l’État mobilisera". "À ce titre, à la demande du ministre, un guichet unique sera mis en place dans chacune des préfectures et sous-préfectures de France. Les préfets et sous-préfets devront également montrer leur soutien aux collectivités en allant à la rencontre des élus touchés par les violences dans leurs communes dans les meilleurs délais", a fait savoir l'entourage du ministre.