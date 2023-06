Violences urbaines : Le maire de Chalon décrète un "couvre-feu" dans les quartiers sensibles de sa ville

Dans son arrêté, le maire de Chalon Gilles Platret explique que de multiples feux de poubelles et d'un appartement ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. La bibliothèque des Prés Saint-Jean a été dégradée et les forces de l'ordre ont essuyé des jets de projectiles et de mortiers. Des faits que le maire considère comme de graves troubles à la sécurité et à l'ordre publics.

Un couvre feu est donc instauré à compter de 22h ce vendredi soir et jusqu'à 6h ce samedi 1er juillet sur les secteurs géographiques concernés, à savoir les quartiers du Plateau Saint-Jean, des Prés Saint-Jean et les abords du Stade.