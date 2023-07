Violences urbaines : le maire de Laval, Florian Bercault, reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée

McDonald's incendié, centre de loisirs détruit, voitures et poubelles brûlées, Laval a été l'une des villes particulièrement touchées par les violences urbaines, la semaine dernière, après la mort du jeune Nahel, 17 ans, tué par un policier à Nanterre. Le gouvernement multiplie les consultations de crise. Emmanuel Macron reçoit ce lundi 3 juillet les présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat, puis le lendemain, les maires de plus de 220 communes ciblées par les violences.

ⓘ Publicité

Le chef de l'État souhaite "débuter un travail minutieux et de plus long terme pour comprendre en profondeur les raisons qui ont conduit à ces événements", selon l'Élysée. Florian Bercault, le maire de Laval, sera donc à l'Élysée ce mardi, tout comme le maire d'Évron, Joël Balandraud, au titre de représentant de l'association des maires de France.