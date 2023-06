Violences urbaines après la mort de Nahel : pas de bus ni de tram après 19h30 dans l'agglomération dijonnaise

La nuit a été une nouvelle fois été chaude et mouvementée dans l'agglomération dijonnaise après la mort de Nahel à Nanterre. De nouvelles violences urbaines ont secoué différents quartiers .

Un bilan qui s'alourdit en Côte-d'Or

Comme les nuits précédentes, des voitures ont brûlé aux Bourroches, à Longvic, à la fontaine d'Ouche et aux Grésilles. Ce sont au total 13 véhicules qui ont été incendiés selon Franck Robine, le préfet de la Côte-d'Or.

Dans le quartier des Grésilles, des émeutiers ont même fait descendre les passagers et le conducteur d'un bus à hydrogène avant de mettre le feu au véhicule, ce qui a déclenché une explosion qui n'a pas fait de victimes. Suite à cet évènement, le préfet a contacté la direction de Divia. Suite à une réunion avec les maires et le service de transports en commun dijonnais, il a été décidé d'interrompre le service bus et tram à partir de 19h30 dès ce vendredi soir et pendant tout le week-end.

Des tentatives d'intrusion dans des écoles

Le préfet annonce également qu'il y a eu quatre tentatives d'intrusion dans des écoles de la métropole dijonnaise dans la soirée du jeudi 29 juin. Mais le représentant de l'Etat n'a pas souhaité préciser quels établissements sont concernés, ni dans quelles communes. Franck Robine explique avoir contacté les maires concernés.

D'autres dégâts et des interpellations

Des poubelles ont également été incendiées et l'hélicoptère des gendarmes a survolé la ville pendant une bonne partie de la soirée. Deux personnes ont été interpellées dans la soirée mais l'une d'elle a été remise en liberté et il n'y a pas eu de blessés au cours de la nuit.

Une manifestation interdite ce vendredi soir

Une manifestation à l'appel du syndicat Solidaires 21 contre le racisme et les violences policières était prévue ce vendredi soir place Darcy à Dijon à 20h. Vu le contexte, Franck Robine a décidé de l'interdire tout comme les rassemblements dans le centre ville, sauf dans le secteur de la Place de la République.

Une interdiction pour l'achat et la détention des engins explosifs

Pour éviter leur utilisation lors des émeutes, le préfet de la Côte-d'Or a également décidé d'interdire par arrêté préfectoral la détention d'engins explosifs à partir du lundi 3 juillet et jusqu'au 14 juillet.