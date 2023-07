Violences urbaines : les forces de l'ordre visées par des cocktails Molotov dans un quartier de Mont-de-Marsan

"La situation rencontrée à Mont-de-Marsan a été d’une forte intensité", écrit la préfète des Landes, Françoise Tahéri, dans un communiqué. En effet, alors que les violences urbaines semblaient se calmer dans la plupart des départements de France, elles ont repris dans le quartier de La Moustey, à Saint-Pierre-du-Mont, à Dax, mais surtout au Peyrouat, à Mont-de-Marsan.

En effet, les forces de l'ordre ont été mobilisées plusieurs heures dans ce quartier et "ont essuyé des jets de cocktails Molotov, de mortiers d’artifice et de pierres", indique le communiqué de la préfecture. "Leur action efficace, sans blessé, a permis de rétablir l’ordre et de limiter les atteintes aux biens", ajoute-t-il. Trois personnes ont été interpellées.

"Les communes de Saint-Pierre-du-Mont en début de nuit, et de Dax en fin de nuit, ont connu chacune un évènement impliquant un feu de véhicules et de poubelles qui ont mobilisé les sapeurs-pompiers des Landes, la police nationale et la gendarmerie nationale", explique aussi le communiqué.

"Face à ces actes de violence inacceptables, Françoise Tahéri, préfète des Landes, tient à condamner avec la plus grande fermeté ces comportements répréhensibles et dangereux", explique aussi la préfecture. "Elle renouvelle son appel pressant à la population de faire preuve de calme, de respecter les biens publics ainsi que les biens de nos concitoyens."