Violences urbaines : les maires de Chenôve et Talant reçus à l'Elysée

Deux élus de l'agglomération de Dijon à l'Elysée. Thierry Falconnet maire PS de Chenôve et Fabien Ruinet, maire LR de Talant font partie des 220 édiles entendus ce mardi 4 juillet par Emmanuel Macron. Tous deux ont été confrontés le weekend dernier à des incendies de voitures, de containers poubelles et des violences sur les forces de l'ordre. Des violences qui ne sont pas nouvelles pour ces deux communes. L'an dernier, Chenôve a du déplorer l'incendie de son poste de police municipa l et de son CCAS.

"Une sidération a partager"

Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires,est ce mardi à l'Élysée au côté d'Emmanuel Macron, 220 maires de communes touchées par des violences pour "les écouter, les entendre" et "saluer le fait qu'ils se sont tenus en première ligne", a-t-il déclaré ce mardi sur franceinfo . Après "les déferlements de violence auxquels on a assisté", il y a "une sidération qu'il faut à la fois partager" et "des causes qu'on essaye de comprendre", a expliqué le ministre.

Alors que les dégâts matériels sont considérables et sur le point d'être chiffrés par les mairies et les collectivités locales, Christophe Béchu estime que "ce n'est pas qu'une histoire de budget". Selon lui, c'est également "une question de rapport à l’autorité, de responsabilité parentale, de droits et de devoirs, de symbole de la République. Tous ces sujets-là, il est hors de question qu'on les mette sous le tapis et qu'on les enfouisse", a-t-il affirmé. "Il va falloir qu'on soit capable de s'interroger à la fois sur ce que nous avons raté, en ne jetant pas la politique de la ville avec l'eau du bain."