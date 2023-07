Violences urbaines : les policiers d'Hagondange lancent un appel à témoins après l'attaque du commissariat

Cette nuit de violences est encore dans toutes les têtes au commissariat d'Hagondange. Vers minuit et demi, ce vendredi 30 juin, une centaine d'émeutiers cagoulés attaquent le poste de police à coups de mortiers d'artifice et de pierres récupérées dans le ballast des voies ferrées, situées juste à côté. La gare d'Hagondange a d'ailleurs aussi été en partie dégradée, en même temps que de nombreuses autres violences dans plusieurs communes de Moselle. Trois policiers d'Hagondange ont été légèrement blessés.

ⓘ Publicité

Depuis, le commissariat a repris du service. Les 70 fonctionnaires n'ont d'ailleurs jamais dû quitter les locaux. De l'extérieur, le bâtiment porte encore les stigmates de cette nuit d'émeutes. La porte d'entrée est fortement dégradée, brisée et noircie par les flammes. Juste à côté, l'interphone a en partie fondu. Mais quand on pénètre à l'intérieur, le contraste est saisissant. On entend des rires, des blagues entre collègues, comme pour décompresser après ces heures traumatisantes pour beaucoup de policiers.

Retrouver d'autres vidéos

L'accueil du public est pour l'instant largement restreint au commissariat, pour des raisons de sécurité. Les personnes qui souhaitent porter plainte doivent appeler le chef de poste, qui les redirige notamment vers les bureaux de police de Moyeuvre-Grande ou de Rombas. Les plaintes reviennent ensuite au commissariat pour être traitées. Seuls les dépôts de plainte les plus graves sont effectués à Hagondange. Le commissariat devrait rouvrir normalement dès la semaine prochaine.

L'accueil du public est pour l'instant suspendu au commissariat d'Hagondange. © Radio France - Bastien Munch

Les policiers qui ont défendu les lieux dans la nuit du 29 au 30 juin ont été entendus en audition. La police judiciaire de Metz est co-saisie, mais le commissariat d'Hagondange mène lui aussi des investigations. La plupart des agents ont suspendu leurs congés pour enquêter. Depuis quelques jours, un tract est diffusé auprès des riverains pour lancer un appel à témoins. En plus des images de vidéosurveillance déjà exploitées, les enquêteurs cherchent à récupérer toutes sortes de vidéos amateures ou de témoignages qui permettraient de préciser le parcours des émeutiers.

Des commerçants toujours désemparés

Ces informations peuvent être transmises sous couvert d'anonymat. Il suffit de contacter directement le commissariat au 03 87 71 45 21, un enquêteur vous rappellera ultérieurement pour recueillir votre témoignage. Les policiers espèrent recueillir des informations sur les dégradations du commissariat, mais aussi des commerces. Patricia et sa fille en ont été victimes dans le centre-ville. Deux de leurs vitrines ont été brisées dans la nuit du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet. "On s'est pris des coups de mortier, ça a été un grand choc", déplore la commerçante.

Des voitures ont aussi été brûlées sur le parking du commissariat, juste à côté d'une conduite de gaz. © Radio France - Bastien Munch

"Heureusement, le personnel n'était pas là donc personne n'a été blessé", explique-t-elle. "Mais en attendant, c'est un outil de travail..." "On donne de notre temps, on donne de notre argent", complète sa fille, très émue. "Moi, j'ai une fille qui a deux ans. Je travaille toute la semaine, je ne la vois pas autant que j'aimerais. Et en deux secondes, on peut me casser tout ce que j'ai fait... On espère que les nouvelles vitrines vont tenir. Le professionnel qui est venu nous les installer nous a demandé si on était sûres de vouloir les changer dès maintenant."