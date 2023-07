Violences urbaines : les trois ados arrêtés à Bergerac n'ont plus le droit de sortir seul la nuit

Ils n'ont plus le droit de sortir seuls la nuit, les trois adolescents arrêtés à Bergerac après des dégradations commises dans la nuit de samedi à dimanche, ont été placés sous couvre-feu. Ils sont ressortis libres de leur garde à vue ce lundi avec une date de convocation, en septembre prochain, devant le tribunal pour enfants. Cependant, jusqu'à cette date, ils n'ont plus le droit de sortir sans être accompagné d'un adulte, entre 21 heures et six heures du matin.

Un local poubelles incendié

Ces trois jeunes sont amis et ne sont pas connus de la justice. Ils sont soupçonnés d'avoir mis le feu à un local poubelles dans le quartier Jean Moulin, en lien avec les émeutes après la mort du jeune Nahel. Ils sont âgés de 13 ans pour l'un et de 15 ans pour les deux autres.

Ces jeunes du quartier ont été reconnus par plusieurs témoins qui ont donné l'alerte et qui ont donné des descriptions précises qui ont permis à la police municipale d'interpeller les adolescents dans la nuit de samedi à dimanche dernier.