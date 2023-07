Violences urbaines : Limoges Métropole estime les dégâts à 100.000 euros

Des dizaines de poubelles et containers brûlés, quatre abribus détruits, des morceaux de chaussée brûlée à reprendre sans compter le coût de l'intervention des agents. Ce lundi, Limoges Métropole a fait le bilan de trois nuits de violences urbaines. La collectivité estime le montant des dégâts à 100.000 euros hors taxe.

ⓘ Publicité

Le détail des dégâts

Plusieurs directions ont été directement impactées, notamment cette de la gestion des déchets. Avec 10 colonnes, un box textile, deux bornes diodéchets et 50 bacs roulants brûlés, la facture se monte à 36.000 euros à la charge de Limoges Métropole.

Même chose pour les transports. La collectivité estime le montant des dégâts à 36.000 euros avec la destruction ou l'incendie de quatre arrêts de bus mais également des dégradations sur des armoires de feux à La Bastide et la sécurisation de plusieurs sites et des lignes de bus desservant les secteurs sensibles.

La direction de la voirie et de la propreté urbaine a été très sollicitée, avec une quinzaine d'agents mobilisés pour le week-end du 1er et 2 juillet. Il y a eu par exemple la mise en sécurité lors de l'incendie de Super U du quartier de la Brégère, l'intervention rue du Clocher pour nettoyer après le pillage des magasins ou encore l'intervention de huit agents après l'incendie de la Mairie annexe à Beaubreuil. Montant estimé : 40.000 euros.

"On fait beaucoup et ces actes sont donc inacceptables" - Guillaume Guérin, président de Limoges Métropole

Face à la facture, le président de la communauté urbaine ne cache pas sa colère et son incompréhension. Il affirme aussi sa volonté de réagir vis-à-vis des casseurs. Depuis neuf ans, 80 millions d'euros ont été investis par les pouvoirs publics dans la rénovation des quartiers sensibles, rappelle Guillaume Guérin. "On fait beaucoup et ces actes sont donc inacceptables". Il cite notamment la destruction d'engins sur le chantier des aire de jeux pour enfants à la Bastide et évoque l'idée d'un sondage : "Est-ce qu'on reconstruit ce qui a été détruit ? Si vous le posez à 100% de la population de Limoges, tous quartiers confondus, je ne suis pas persuadé que la population soit très enclin à ce que l'argent public soit de nouveau mobilisé pour reconstruire des choses qui peut-être seront à nouveau détruites dans six mois. Je pense qu'on va le faire ce sondage !"

Malgré tout, la reconstruction est évidente pour Guillaume et ces actes sont pour lui le fait d'une extrême minorité. Mais elle ne doit pas rester impunie. "Nous allons regarder de près les messages sur les réseaux sociaux" dit-il, engager des poursuites systématiques et passer aux sanctions : "Tous les individus identifiés ne pourront pas rentrer à l'Aquapolis, ni dans les réseaux de la TCL. Peut-être que ces mesures seront attaquées en justice, mais je pense que la population ne comprendrait pas qu'il n'y ait pas de mesures de rétorsion à l'endroit de ces voyous."

Le président de Limoges Métropole veut également signer, avec d'autres élus, une tribune appelant à la suppression des allocations familiales pour les parents des mineurs auteurs de dégradations.