Violences urbaines lors de la nuit d'Halloween dans le Haut-Rhin

La nuit d’Halloween marquée par des violences urbaines dans plusieurs quartiers de Mulhouse ainsi qu'à Colmar. On enregistre une dizaine de voitures incendiées dans la région mulhousienne. A Colmar, des véhicules de police ont été la cible de tirs de pierres et de boules de pétanque.

La nuit de dimanche à lundi, la nuit d’Halloween, a été agitée et marquée par des violences urbaines dans certains quartiers de Mulhouse (Haut-Rhin) et dans la proche banlieue, ainsi qu'à Colmar.

On enregistre une dizaine de voitures incendiées, des feux de bennes et de poubelles et aussi quelques affrontements entre des groupes et la police à Mulhouse. Il y a eu notamment des jets de pierres et des tirs de mortiers. En périphérie les gendarmes sont intervenus à Illzach, dans le quartier Chêne-Hêtre et à Sausheim.

A Colmar les pompiers sont intervenus pour des incendies de bennes et de containers à ordures dans le quartier Europe. Des voitures de police ont été la cible de jets de pierres et boules de pétanque, apprend-on auprès du commissariat. Les policiers ont procédé à une interpellation, un mineur qui est toujours en garde à vue ce lundi soir.