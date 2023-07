Violences urbaines : nuit moins agitée en Meurthe-et-Moselle, 16 personnes interpellées

Il y a eu moins d'interventions dans le département de Meurthe-et-Moselle dans la nuit de vendredi à samedi où 500 policiers et gendarmes ont quand même été mobilisés. Des violences ont tout de même éclaté via de petits groupes diffus dans la département, à la suite du décès du jeune Nahel, tué par un policier à Nanterre. La préfecture fait état de plus d'une centaine d'interventions des pompiers pour éteindre des feux de poubelles ou de voitures notamment.

Des tirs de mortiers se sont produits à Nancy, sur le plateau de Haye, à Vandoeuvre ou encore Jarville-la-Malgrange notamment. Dans cette dernière commune, un centre culturel qui avait déjà été la cible d'un incendie a subi de nouvelles dégradations, indique la préfecture de Meurthe-et-Moselle. C'est à Mont-Saint-Martin, dans le Pays Haut que les tensions ont été les plus vives. Selon le maire Serge de Carli, une trentaine de personnes ont fait irruption dans l'hôtel de ville dans la nuit. Une incursion violente pendant laquelle un incendie a éclaté. Les locaux ont été dégradés jusqu'au bureau du Maire.

En tout, 16 personnes ont été arrêtées cette nuit en Meurthe-et-Moselle, selon la Préfecture.