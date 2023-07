Violences urbaines : plusieurs centaines de milliers d'euros de dégâts en Drôme et Ardèche

Des containers brûlés, des poubelles aussi, un parking très endommagé surtout : la ville d'Annonay va devoir sortir le chéquier après les violences urbaines de la semaine passée. Ce mardi 4 juillet, le maire a estimé les dégâts à 60.000 euros pour la ville. À cela, il faut ajouter le coût pour les particuliers dont les voitures ont été brûlées, douze au total, ainsi que les 8.000 € de travaux pour Ardèche Habitat (parking et lampadaires endommagés) et 12.000 € de dégâts pour les pompiers de l'Ardèche (une Clio visée par un véhicule bélier en feu, devenue une épave).

Dans la Drôme

Dans la Drôme, c'est Romans-sur-Isère qui a été la ville la plus durement touchée avec plusieurs devantures caillassées et un restaurant dégradé . De son côté, la municipalité se retrouve avec un coût limité à du nettoyage, "difficile à évaluer". C'est probablement Valence Romans Habitat, dont le local a été par deux fois la cible d'une tentative d'incendie, qui devra payer l'addition la plus lourde. Les villes de Valence, Privas, Pierrelatte ou Crest n'ont subi que des dégâts limités à réparer.

À Montélimar, deuxième ville du département de la Drôme, c'est le sas d'entrée du campus universitaire qui a été endommagé et qui représente la majorité du coût des réparations : elles sont estimées par la ville à 20.000 €. À Saint-Vallier les commerçants attendent avec anxiété les devis des assureurs : neuf vitrines ont été brisées, heureusement les forces de l'ordre ont pu intervenir juste avant un éventuel pillage.