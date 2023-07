Violences urbaines : premières condamnations prononcées en Moselle

Après les troubles, le temps de la justice. A Metz comme à Thionville, les premières personnes interpellées en Moselle après les violences urbaines liées à la mort de Nahel étaient jugées en comparution immédiate ce lundi 3 juin.

Metz : "Je suis prêt à tout sauf à la prison"

Au tribunal de Metz, deux audiences simultanées avaient à juger 14 prévenus, tous majeurs. Parmi eux, ce jeune habitant de Rombas âgé de 18 ans, sans casier judiciaire, interpellé lors de la première nuit d'échauffourées et poursuivi pour dégradations et violences sur les forces de l'ordre. Il se présente à la barre le bras gauche dans une attelle et le visage encore blessé. Ce soir là explique t-il, il rentrait de vacances en Grèce. Il est 22h30, un message sur les réseaux sociaux appelle à un rassemblement. Il emporte avec lui gants, cagoule et pull à capuche. Lorsque les policiers l'interpellent, il tient un mortier d'artifice à la main, mais assure ne pas s'en être servi. "Vous saviez que ca allait dégénérer? Vous vous rendez-compte que c'est grave?" lui demande le président. Sa voix tremble, il hésite. "Je m'excuse pour toute la France. Je suis prêt à tout sauf à la prison". Il est finalement condamné à 12 mois de prison avec sursis.

Deux autres prévenus, poursuivis sont condamnés à des peines de 9 et 4 mois de prison ferme. D'autres sont relaxés. Trois jeunes, enfin, ont demandé un délai pour préparer leur défense.

Prison ferme à Thionville

7 personnes majeures étaient jugées à Thionville, indique le Procureur de la République dans un communiqué. Parmi les peines prononcées, deux individus ont été condamnées à 4 mois de prison ferme et 4 avec sursis pour l'un, et 8 mois avec sursis pour l'autre, pour le cambriolage du magasin Decathlon de Yutz. Un prévenu est parti pour 6 mois en détention pour avoir été interpellé avec une arme chargée dans le quartier de la côte des Roses à Thionville. Une personne, interpellée à Hayange en détention d'un mortier d'artifice, a également été condamnée 8 mois de prison, dont 4 mois ferme.

Par ailleurs, toujours à Thionville, trois mineurs ont été présentés à un juge des enfants. 40 enquêtes de Police et 23 enquêtes de Gendarmerie sont toujours en cours.