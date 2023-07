Violences urbaines : premières peines de prison en Côte-d'Or

Pas de dimanche pour la justice. Sur les neuf personnes interpellées à Beaune et Dijon dans la nuit de vendredi à samedi pour des violences urbaines, deux "jeunes majeurs" ont été jugés ce 2 juillet au matin selon la procédure du "plaider coupable." Une formule allégée de la cour correctionnelle où le prévenu reconnait d'emblée sa culpabilité. Les audiences n'ont donc pas été publiques;

Un de ces jeunes majeurs interpellé à Beaune est condamné à 8 mois de prison, dont 4 avec sursis. On lui reproche des violences sur la police, le port d'un couteau et la participation à un attroupement le visage dissimulé. Il n'y a pas eu de mandat de dépôt. Il ressort donc libre, pour l'instant, du tribunal et sera de nouveau convoqué pour effectuer sa peine.

L'autre jeune adulte écope de 6 mois de prison avec sursis, assorti d'un sursis probatoire de deux ans. Il a été interpellé à Dijon et a du répondre de "tentative de dégradations" et de participation à un attroupement le visage masqué.

D'autres sanctions à venir

Un troisième majeur a également été présenté au procureur de la République. Il sera convoqué devant le tribunal dans les jours prochains pour les mêmes faits.

Sur les neuf personnes interpellées dans la nuit de vendredi à samedi, les six autres sont des mineurs qui sont présentés ce dimanche à un juge pour enfants.

Enfin, dans la nuit de samedi à dimanche, deux autres personnes ont été interpellées en Côte-d'Or. Selon le parquet Elles pourraient faire l'objet d'une comparution immédiate ce lundi 3 juillet.

On rappelle que les principales violences recensées ce weekend concernent une attaque sur le commissariat de Beaune, une boulangerie et une superette du quartier Saint Jacques dévastées. A Dijon, une salle de classe de l'école Champollion a été incendiée. Dans les deux agglomérations, il y a eu ce weekend une vingtaine de voitures incendiées, dont 3 appartenant à nos confrères du Bien Public . Une vingtaine de containers poubelles ont aussi été la proie des flammes.