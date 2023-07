Violences urbaines : premières tensions à La Roche-sur-Yon et Saint-Nazaire

A 3h du matin, ce samedi, le ministre de l'Intérieur annonçait l'interpellation de 471 personnes partout dans le pays après une nouvelle nuit émaillée de violences après le décès de Nahel, 17 ans. Le jeune homme a été tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre, mardi matin. Ses obsèques ont lieu ce samedi.

La nuit d'hier à aujourd'hui a été particulièrement tendue à Lyon, Grenoble et Marseille. Dans notre région, elle fut - à priori - plus calme pour ce qui est de Nantes. À ce stade, seul un nouvel incendie de la maire annexe de Nantes-Nord, quartier de la Boissière, nous a été signalé. Ce bâtiment avait déjà été pris pour cible dans la nuit de jeudi à vendredi et la maire de Nantes, Johanna Rolland, s'est rendue sur place hier matin.

Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon désormais

Faits nouveaux, en revanche, ces tensions gagnent de nouvelles communes. Saint-Nazaire, où plusieurs enseignes du centre-commercial Ruban Bleu ont été pillées dans la soirée d'hier. Même chose pour le Mc Donald, centre commercial Océanis. Des tirs de mortier d'artifice ont aussi été vus en centre-ville. La préfecture de la Loire-Atlantique se refuse ce samedi matin à tout bilan.

En Vendée, La Roche-sur-Yon, jusqu'ici épargnée, a été le théâtre de tirs de mortier vers minuit quartier de La Garenne. Le poste de police a fait avec un début d'incendie toujours dans ce même quartier à ce que l'on peut voir sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu de blessé. Aucun fonctionnaire de police ne se trouvait alors à l'intérieur.