Violences urbaines : prison ferme pour les trois premiers jeunes jugés à Valence

Le tribunal correctionnel de Valence a été intraitable ce lundi après-midi avec les premiers participants aux violences urbaines qui étaient jugés dans la Drôme. Ces trois jeunes hommes de 18 et 19 ans ont participé aux heurts avec la police municipale à Valensolles à Valence.

"J'avais bu, ça m'a chauffé"

Le premier est un ancien du quartier. Il est mis en cause pour avoir tiré un mortier d'artifice qui a touché deux policiers municipaux au niveau de leurs casques sans les blesser vendredi soir. Il a 19 ans. Il était ivre. "J'avais bu, ça m'a chauffé" dit-il pour toute explication. Il a déjà un casier judiciaire. La procureure demande dix mois de prison ferme. Le tribunal alourdit la peine : ce sera un an et la révocation de son sursis de six mois, soit un an et demi de prison ferme.

Pas de casier pour deux des jeunes condamnés

Le second n'a pas de casier. Ce jeune de 18 ans paraît un peu perdu dans le box. Il est saisonnier chez un viticulteur. Samedi soir, il voit passer un message sur le réseau Snapchat. Alors il vient de Tain-l'Hermitage. Lui aussi tire un mortier d'artifice en direction des policiers. Le tribunal le condamne à six mois de prison ferme.

Le troisième a plus d'aplomb. Il a été surpris avec 28 mortiers d'artifice et 9 pétards dans le coffre de sa voiture. Parce qu'il se rendait à un mariage explique le jeune Valentinois de 19 ans. Il n'a pas de casier non plus. Il écope de huit mois de prison ferme.

"Ne faites pas de ces jeunes des exemples" avait plaidé leur avocat demandant des peines proportionnées.