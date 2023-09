Violences urbaines : quatre suspects identifiés après l'incendie de la mairie de Rive-de-Gier

C'est l'analyse du téléphone portable d'un des jeunes qui a permis de prouver qu'il était à la mairie de Rive-de-Gier au moment des dégradations et de l'incendie de la mairie. Son téléphone avait été saisi car ce jeune de 18 ans avait été interpellé pour d'autres violences urbaines commises le lendemain, dans la nuit du 1er au 2 juillet. Il avait d'ailleurs été condamné à 10 mois de prison fermes, peine aménagée en port un bracelet électronique.

Placé en garde à vue, le jeune ripagérien reconnait sa participation à l'incendie de la mairie et met en cause trois autres jeunes : deux majeurs et un mineur de 17 ans. Un seul conteste sa culpabilité, les autres tentent de minimiser leur rôle, parlent d'un rassemblement organisé sur snapchat et d'un effet de groupe sur place.

Les quatre suspects habitent Rive-de-Gier et n'étaient pas connus de la justice avant les violences urbaines. Ils ont été laissés libres, placés sous contrôle judicaire en attendant leur procès.

Ils sont poursuivis pour dégradation ou détérioration d'un bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Ils risquent 10 ans de prison. Les trois majeurs seront présentés devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne le 28 septembre ; le mineur devant le tribunal pour enfants le 29 novembre.

Le Parquet de Saint-Étienne se félicite de l'avancée de cette enquête même s'il reconnait que toutes les personnes impliquées dans ces exactions n'ont pas encore été identifiées.