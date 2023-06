Violences urbaines : Quelques tensions cette nuit à Nice et Cannes

Il y a notamment eu des feux d'artifices tirés et des affrontements avec la police à Nice Nord.

Contrairement à d'autres villes en France, la nuit a été plutôt calme dans les Alpes-Maritimes. 3ème nuits de violences urbaines, suite au décès d'un jeune homme de 17 ans à Nanterre, tué par le tir d'un policier. On note tout de même quelques débordements dans le quartier des Moulins à Nice , avec des tirs de mortiers d'artifices et des feux d'artifices, ainsi que des poubelles brulées. Idem dans le quartier de l'Ariane mais aussi à Nice Nord, quartier Las Planas et Compte de Falicon. A Cannes un hélicoptère équipé d’un puissant projecteur a survolé la zone du boulevard du Riou avant de se rendre au dessus de Nice Nord.

