Violences urbaines : réouverture de l'école du quartier Les Fourches à Laval, le centre de loisirs reste fermé

Alors que la situation s'apaise après plusieurs nuits particulièrement violentes partout en France, et notamment dans deux quartiers de Laval, Saint-Nicolas et Les Fourches, la municipalité annonce une bonne nouvelle et pour les enfants et pour les parents et pour l'ensemble de la communauté éducative : la réouverture aux Fourches, ce mardi 4 juillet, de l'école Charles Perrault.

Reprise des activités scolaires et périscolaires mardi 4 juillet

"Suite à l'incendie du centre de loisirs jouxtant l'école Charles Perrault, une entreprise spécialisée a procédé à des mesures de qualité de l'air. Son rapport indique qu'il n'y a aucune toxicité dans les bâtiments", indique la mairie dans un communiqué.

L'établissement était fermé depuis plusieurs jours en raison des violences urbaines qui avaient été signalées dans la nuit du 28 au 29 juin. Un feu avait provoqué d'importants dégâts dans le centre de loisirs voisin qui ne peut toujours pas accueillir de public jusqu'à nouvel ordre : "le bâtiment Planète Môme reste inaccessible. Les enfants inscrits mercredi 5 juillet midi et après-midi au centre de loisirs seront acheminés à l'accueil du Bourny et reviendront à l'école des Fourches en fin de journée pour 17h".