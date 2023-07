Violences urbaines : retour au calme cette nuit en région parisienne

Les préfectures font état de quelques incendies, tirs de mortiers et violences dans la nuit de dimanche à lundi (photo d'illustration).

La région parisienne se réveille dans le calme ce lundi 3 juillet 2023, après cinq nuits de violences urbaines en France suite à la mort d'un jeune homme de 17 ans à Nanterre . C'est la première nuit sans événement majeur à signaler. La nuit de samedi à dimanche avait déjà été marquée par une baisse des violences, mais avait été entachée par l' attaque à la voiture bélier au domicile du maire de l'Haÿ-les-Roses .

Il y a eu 20 interpellations à Paris et dans sa proche banlieue dans la nuit de dimanche à lundi, 78 au total en France, pour 45.000 policiers et gendarmes déployés sur le territoire national . La préfecture de Seine-Saint-Denis a levé son dispositif d'alerte vers une heure du matin, faute d'événement marquant. Le maire d'Aubervilliers a constaté quelques incendies et tirs de mortiers, mais témoigne d'une nuit globalement calme.

En Essonne, la préfecture fait état d'une dizaine d'interpellations pour pillages, violences sur les forces de l'ordre, ou incendies. Un policier a tout de même été blessé par un tir de mortier. Dans les Yvelines, il y a eu trois interpellations, et des jets de projectiles, feux de véhicules et de poubelles, et tirs de mortiers, notamment aux Mureaux.