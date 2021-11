Violences urbaines : soirée d'Halloween agitée dans certains quartiers du Nord Franche-Comté

La nuit de dimanche à lundi a été agitée dans certains quartiers de Sochaux, Montbéliard et Héricourt. Des violences urbaines ont également éclaté dans le quartier des Glacis à Belfort. Une quinzaine de jeunes s'en sont pris aux policiers, et aux pompiers venus contenir des feux de poubelles.

La soirée de dimanche à lundi a encore été très agitée dans plusieurs quartiers du Pays de Montbéliard et d'Héricourt.

Feux de poubelles, tirs d'artifice contre les policiers, tentatives de destruction de caméra de vidéosurveillance... Plusieurs quartiers du Nord Franche-Comté ont connu des violences urbaines dans la nuit de dimanche à lundi. Est-ce l'effet Halloween ? Ou la contagion des incidents des derniers jours, notamment à Audincourt ?

C'est dans le quartier des Glacis à Belfort que ces troubles ont été les plus sérieux. Une quinzaine de jeunes, qui projetaient de détruire une caméra de vidéoprotection, ont incendié des poubelles, fabriqué des "barrages" avec des conteneurs et des barrières de chantier. Les pompiers dépêchés sur place ont été pris pour cible, tout comme les policiers, victimes de tirs d'artifice. Les forces de l'ordre ont répliqué avec des grenades de désencerclement et sont parvenues à ramener le calme.

Trois adolescents interpellés

Des feux de poubelles ont également été recensés dans le quartier de Chiffogne, à Montbéliard, avec cinq départs de feux. Mais aussi à Sochaux, où des individus ont jeté des œufs sur les policiers. Deux adolescents de 15 ans ont été interpellés à Sochaux. Soirée agitée également à Héricourt : feux de poubelles et tentative d'incendie d'un stock de pneus. Là encore, un jeune de 15 ans été interpellé.

En revanche, le calme est revenu dans le quartier des Champs Montants à Audincourt, où un jeune homme de 23 ans a été interpellé vendredi soir lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Il a été placé en détention en attendant son procès, ce mardi 2 novembre au Tribunal de Montbéliard.