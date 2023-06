Violences urbaines : transports en commun, carburant, la préfecture du Loiret impose des restrictions

A la demande de la préfecture du Loiret, Kéolis, le gestionnaire des bus et tram sur la métropole d'Orléans , annonce ce vendredi que l'ensemble du trafic des bus et tram de la Métropole s'arrêtera ce soir dès 21 heures. Une décision qui fait suite à une troisième nuit de violences urbaines dans le Loiret. Par ailleurs, la préfecture du Loiret, via deux arrêtés, interdit de manière temporaire le port et transport d’objets pouvant constituer une arme par destination, du 29 juin 2023 à 19h au 4 juillet 2023 à 8h ainsi que l’achat et le transport de carburant par jerricans et l’usage et la vente des artifices de divertissement, du 29 juin au 5 juillet.

La préfecture du Loiret indique que 13 interpellations ont été réalisées dans la nuit du 29 au 30 juin. Sur l’ensemble du département, 70 policiers nationaux et 84 gendarmes ont été spécifiquement mobilisés sur les évènements, ainsi que les sapeurs-pompiers du Loiret, avec 60 véhicules d’intervention.