Violences urbaines : un bureau de tabac incendié à Lisieux

La nuit de dimanche à lundi a été plus calme dans le Calvados et l'Orne sur le front des violences urbaines. Malgré cette relative accalmie, quelques bâtiments, voitures et poubelles ont été incendiées notamment à Caen. Un bureau de tabac a été visé à Lisieux, dans le quartier Hauteville.

Un bureau de tabac a été pris pour cible à Lisieux (image d'illustration) © Maxppp Les violences ont été de moindre intensité cette nuit, mais plusieurs dégradations ont été commises apprend France Bleu Normandie ce lundi matin. Selon nos informations, un bureau de tabac a été incendié à Lisieux, rue Pierre Corneille dans le quartier populaire d'Hauteville. Il a déjà été particulièrement ciblé dans la nuit de vendredi à samedi avec le bureau de police municipal qui a été ravagé par les flammes. ⓘ Publicité Les sapeurs-pompiers du Calvados ont aussi été appelés pour éteindre une voiture en feu à Caen. Des poubelles ont été incendiées dans l'agglomération caennaise, notamment à Colombelles, mais aussi à Lisieux. Les secours ont pu intervenir sans être pris pour cible. Dans l'Orne, les pompiers n'ont pas eu d'intervention relative à des violences urbaines dans la nuit de dimanche à lundi.