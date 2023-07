Émeutes après la mort de Nahel : un homme de 27 ans est mort à Marseille en marge des violences, l'IGPN saisie

Un homme de 27 ans est mort dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille, en marge des émeutes liées à la mort de Nahel, a appris France 3 Provence-Alpes auprès du parquet , confirmant une information de La Marseillaise .

Le parquet de Marseille indique avoir ouvert une information judiciaire du chef "de coups mortels avec usage ou menace d'une arme". Le parquet évoque comme "probable un décès causé par un choc violent au niveau du thorax causé par le tir d'un projectile de type flashball". "Cet impact a entraîné un arrêt cardiaque et donc la mort dans un temps proche", a précisé le parquet. La victime a été découverte cours Lieutaud, dans le centre de Marseille, puis transportée à l'hôpital où elle est décédée.

"À ce stade, il n'est pas possible de déterminer le lieu où cet impact est intervenu", ajoute le parquet. Les faits se sont produits alors que des émeutes et des pillages étaient en cours dans le secteur "sans qu'il soit possible de déterminer si la victime y avait participé ou même si elle avait pu circuler dans une telle zone". La victime était à scooter, précise une source proche de l'enquête à franceinfo.

La police judiciaire et l'IGPN, la police des polices, sont cosaisies, toujours selon les informations de franceinfo.