Violences urbaines : une ludothèque dégradée au Mirail à Toulouse, "un vrai gâchis" pour les parents

Depuis une semaine, les préfabriqués de l'association Alliances et Cultures et de la ludothèque du quartier du Mirail à Toulouse sont fermés. Les locaux ont été victimes de dégradations dans la nuit du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet, lors de l'épisode de violences urbaines. Les parents regrettent la destruction de ces lieux de partage et de convivialité.

ⓘ Publicité

"On vivait à travers cette association"

Devant le quartier, il n'est pas difficile de trouver un habitant attaché à l'association ou à la ludothèque. "Il y avait des dînettes, des poupées, des jeux de société que nous pouvions même apporter à la maison. Mon bébé de 12 mois va chez la nounou et d'habitude ils vont à la ludothèque deux à trois fois par semaine. Depuis les dégradations, ils ne peuvent plus y aller", regrette amèrement Nawel, une mère de famille, avant d'ajouter : "Ils faisaient pas mal de chose aussi à l'extérieur, des soirées à thème, des repas. On vivait à travers cette association, c'est un vrai gâchis. "

Un sentiment partagé par Stéphanie. Cette Toulousaine habite le quartier depuis toujours. Prendre pour cible les rares lieux accessibles au Mirail, n'a aucun sens. "Dans un quartier, quand on a un endroit comme ça, c'est important. Quand j'étais jeune, nous n'avions pas cette chance. C'est dommage de gâcher ça. On ne sait pas quoi faire pour être entendu mais ce n'est pas la meilleure des solutions".

Maïne ne comprend pas non plus que l'on puisse s'en prendre a une association de quartier. Arrivée au Mirail dans l'année, cette mère de trois enfants voulait les inscrire pour l'été. "C'est important d'avoir un lieu comme ça, ils ne restent pas enfermés à la maison. Puis, on ne peut pas toujours acheter des jeux, et là-bas ils pouvaient avoir accès a de nouvelles choses. C'est décevant, parce que si on dégrade ces lieux, ils vont fermer définitivement un jour ! Sauf que ce n'est pas toujours possible financièrement de prendre la voiture pour aller plus loin avec les enfants."

L'Association souhaite fonctionner durant l'été. Les évènements à l'extérieur sont maintenus.