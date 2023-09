Violences urbaines : une enquête pour meurtre ouverte après une rixe mortelle à Châtellerault

Une rixe mortelle a eu lieu ce vendredi 1er septembre vers 22h, avenue Pierre Abelin à Châtellerault, dans la Vienne. Un jeune d'une vingtaine d'années est décédé. Le parquet de Poitiers a ouvert une enquête pour meurtre ce samedi 2 septembre 2023

Un jeune poignardé

D'après la préfecture de la Vienne "un individu a été poignardé et est décédé dans le transport d’urgence qui l’emmenait à l’hôpital". Sur place "des renforts de police (BAC) et de gendarmerie (PSIG) ont immédiatement été déployés avec le concours de la Ville et des services de médiation pour garantir le retour au calme sur l’espace public", précise la préfecture dans un communiqué.

La police judiciaire de Poitiers est saisie de l'enquête. Pour le moment, "l'identité de la victime est à confirmer", d'après le parquet. Une autopsie va être réalisée. L'auteur des faits est activement recherché par les services de police. La préfecture de la Vienne promet aussi "des moyens renforcés" déployés dès ce week-end sur Châtellerault.