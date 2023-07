Violences urbaines : une "nuit calme" en Sarthe

Est-ce le début d'un retour au calme en Sarthe ? La nuit du samedi 1e au dimanche 2 juillet a été "calme" indique la préfecture du département. Cela fait plusieurs nuits que les villes du Mans, d'Allonnes ou encore de Coulaines connaissent des actes de violences urbaine s suite à la mort de Nahel, l'adolescent tué par un tir de police à Nanterre le 27 juin dernier.

ⓘ Publicité

Il y a quand même eu quelques départs de feu sur la voie publique. Des poubelles, un canapé et cinq véhicules (dont deux scooters) ont été brûlés. Mais pas d'incendie à déplorer sur des bâtiments publics ou à l'intérieur de commerces comme cela a été le cas les deux nuits précédentes. Aucun commerce n'a été pillé non plus.

Une personne a été interpellée, contre 38 la nuit précédente. Le dispositif de sécurité était "sensiblement le même" que la veille indique la préfecture de la Sarthe. Dans la nuit de vendredi à samedi, 75 policiers et gendarmes étaient sur le terrain pour contenir les violences urbaines.