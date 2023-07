Violences urbaines : une nuit plus calme à Marseille, 21 personnes interpellées

Des saccages et des pillages de commerce rue Saint-Férréol à Marseille

À Marseille, 21 interpellations ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, selon la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Elle déplore "quelques actes isolés", notamment des tentatives de dégradations de tabacs et des incendies de voitures.

157 personnes ont été interpellées en France selon un bilan encore provisoire communiqué par le ministère de l'Intérieur. Le ministère recense par ailleurs 352 incendies sur la voie publique (feux de poubelle par exemple), 297 incendies de véhicules et 34 incendies, tentatives d'incendie ou dégradations de bâtiments.

Les premières comparutions immédiates à Marseille

À Marseille, le parquet de la ville annonce que plus de 65 personnes seront jugées en comparution immédiate lundi et mardi pour leur participation aux violences urbaines et aux pillages dans la ville. Les 34 premières comparutions immédiates auront lieu ce lundi.