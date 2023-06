Violences urbaines : une policière légèrement blessée après un tir de mortier d'artifice à Beauvais

"C'est à un niveau de tension et de violences... Nous ne sommes plus sur les violences urbaines que nous connaissions jusqu'ici en province", réagit Yves Marigno secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FO dans l'Oise, après une nuit de violences urbaines dans de nombreuses villes de France.

A Beauvais "une collègue gardien de la paix a été touchée par un tir de mortier" d'artifice au niveau du bras, souligne le syndicaliste policier, confirmant une information du Courrier Picard. Des violences ont également été recensées dans plusieurs autres villes de l'Oise, à Creil, Compiègne, Nogent-sur-Oise ou Villers-Saint-Paul, où, toujours selon le syndicaliste, une pharmacie a été détruite.

Nombreuses dégradations à Amiens

Dans la Somme, les violences se sont concentrées sur plusieurs quartiers d'Amiens , à Etouvie, Amiens Nord et la Salamandre, avec de nombreux véhicules incendiés, ainsi que des bâtiments publics. La maire d'Amiens Brigitte Fourré et le président d'Amiens Métropole Alain Gest réagissent dans un communiqué "Aussi tragique qu’il soit, le drame survenu mardi à Nanterre ne justifie en aucun cas qu’on prenne pour cible des bâtiments municipaux, comme cela a été le cas cette nuit dans les secteurs Nord, Est et Ouest de la ville, avec un niveau de violence et de destruction encore jamais observé à Amiens." La maire d'Amiens qui était d'ailleurs l'invitée de France Bleu Picardie ce jeudi matin.

Ces violences font suite à la mort du jeune Nahel, tué par un tir policier ce mardi à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Le parquet de Nanterre a réclamé le placement en détention provisoire du policier à l'origine du tir.