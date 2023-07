Violences urbaines : l'accalmie se confirme, les commerçants pourront ouvrir dimanche et prolonger les soldes

Le retour au calme se confirme, après la vague d'émeutes et de violences urbaines déclenchée par la mort de Nahel, tué par un tir policier il y a huit jours à Nanterre. Pour la troisième nuit d'affilée, les arrestations et dégradations sont en forte baisse, avec 16 interpellations dans le pays. Pour soutenir les commerçants, le gouvernement annonce que les soldes sont prolongés d'une semaine, et que les boutiques peuvent ouvrir ce dimanche.

Décrue des violences confirmée, seize arrestations dans le pays

Dans la nuit de mardi à ce mercredi, seize personnes ont été interpellées dans toute la France, annonce le ministère de l'Intérieur dans un bilan daté de 6h30. Parmi ces interpellations, sept ont été réalisées à Paris et en petite couronne.

Au total, le ministère a recensé 202 incendies sur la voie publique, notamment des poubelles, 159 véhicules incendiés, et quatre attaques de locaux de police nationale, gendarmerie et police municipale.

Quelque 45.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés la nuit dernière. Aucun n'a été blessé, selon le ministère.

Les soldes prolongés d'une semaine, les commerces peuvent ouvrir dimanche

"Nous allons permettre aux commerçants qui le souhaitent d'ouvrir ce dimanche", a déclaré ce mercredi sur France 2 Olivia Grégoire, la ministre déléguée en charge des PME, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme. Le premier week-end des soldes a été perturbé pour les commerçants en raison des violences urbaines. De plus, comme les commerçants l'ont demandé, les soldes vont être prolongés "jusqu'au 1er août. Ils ne s'arrêteront donc pas le 25 juillet, pour soutenir l'activité de nos commerçants", a ajouté Olivia Grégoire.

Un accompagnement psychologique gratuit pour les commerçants

Au-delà des dégâts matériels, les commerçants dont les boutiques ont été touchées ont été fragilisés psychologiquement. "Ils ne se relèvent pas", a estimé Olivia Grégoire. La ministre leur a assuré qu'ils pouvaient bénéficier "d'un accompagnement psychologique par des psys, gratuit."

"Cela fait trois jours que j'ai des hommes et des femmes en larmes dans les bras qui me disent qu'ils ne savent pas s'ils vont rouvrir. Ils sont bouleversés, sidérés et pour certains abattus. C'est la première fois que des commerçants me disent qu'ils auraient besoin de soutien psychologique", a-t-elle raconté.

La ministre a demandé à deux associations, Apesa (Aide Psychologique aux Entrepreneurs en Souffrance Aigue) et Amarok (une association s'intéressant à la santé physique et mentale des travailleurs non-salariés), d'être au côté des conseillers à la sortie de crise. "On trouve leurs coordonnées sur le site des impôts, dont leur téléphone portable", a précisé Olivia Grégoire.