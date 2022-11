Violences urbaines : vague d'arrestations à Montbéliard après un an d'enquête

Réveil en sursaut pour six jeunes ce mardi matin, quartier de la Chiffogne à Montbéliard. La police a procédé à une série d'interpellations, à la suite d'une enquête débutée il y a un an, pour des violences urbaines. Une vingtaine de poubelles et un véhicule avaient brûlé entre le 24 et le 31 octobre 2021.

Les six suspects sont des jeunes entre 18 et 22 ans, et un mineur. Ils ont été confondus par les analyses des prélèvements ADN effectués après l'incendie du véhicule. Leur garde à vue est prolongée et ils pourraient être jugés en comparution immédiate ce jeudi. Les policiers ont profité de ce coup de filet pour arrêter le frère d'un des jeunes. Il est mis en cause pour des rodéos urbains, un vol dans une école maternelle et un vol à la roulotte.