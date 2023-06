Violences urbaines : vente de carburant à emporter et de feux d'artifice interdite en Mayenne

La préfecture de la Mayenne, via un arrêté, interdit de manière temporaire et sur l'ensemble du département l’achat et le transport de carburant par jerricans et l'utilisation et la vente de feux d'artifice, du jeudi 29 juin au 3 juillet 8 heures.

De nouvelles violences ont éclaté dans le quartier Saint-Nicolas à Laval dans la nuit du 29 au 30 juin, celui des Fourches a été cette fois épargné. Selon la préfecture de la Mayenne, des bandes armées de battes de baseball et de mortiers ont attaqué les forces de l'ordre et les pompiers. Des dégradations ont été constatées, deux bureaux de tabac ont été victimes de vols. Un casseur de 23 ans a été interpellé.