Violent accident à Bourg-de-Péage : une femme de 65 ans tuée et cinq personnes blessées

Le très grave accident de la circulation s'est produit vers 16h30 sur la départementale 102 entre Bourg de Péage et Bésayes. Un poids lourd et une voiture sont entrés en collision à une intersection. Un choc violent qui a propulsé la voiture dans un champ. On ne sait pas encore quel véhicule a refusé la priorité à l'autre. Avec six personnes impliquées -le chauffeur du camion-toupie et les cinq occupants de la voiture-, ce sont 27 pompiers qui ont été déployés sur place.

Un groupe de sexagénaires dans la voiture

Parmi les passagers de la voiture, deux étaient en arrêt cardiaque à l'arrivée des secours. Une femme de 65 ans n'a pas pu être sauvée. Une autre du même âge a pu être réanimée et elle a été transportée dans un état grave sur Grenoble. Un homme de 60 ans, gravement blessé, a été hospitalisé à Valence. Les deux autres passagers de la voiture et le routier, tous les trois moins sérieusement touchés, ont été transportés à l'hôpital de Romans.