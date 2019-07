Violent incendie à Argelès-sur-Mer, plus de 3000 campeurs évacués

Argelès-sur-Mer, France

Un violent incendie s'est déclaré vers 13h30 ce lundi sur la commune d'Argelès-sur-Mer, entre le Bocal du Tech et la route de Taxo. Devant l’avancée des flammes, plusieurs campings ont déjà été évacués : les Galets, les Marsouins, le Pearl, la Sirène et le Dauphin. Selon le maire d'Argelès, plus de 3.000 vacanciers ont été conduits vers des salles polyvalentes et le gymnase du lycée Christian Bourquin.

Les pompiers ont dépêchés sur place d'importants moyens, un hélicoptère bombardier d'eau est arrivé rapidement sur les lieux, et deux Canadairs ont pris la relève vers 15 heures.

Un poste de commandement a été installé à proximité du lycée Christian-Bourquin. Il est vivement recommandé d'éviter le secteur, pour ne pas perturber le travail des secours.

Les pompiers des Pyrénées-Orientales doivent faire face à trois autres incendies ce lundi après-midi, à Villeneuve-de-la-Raho, Salses-le-Chateau et Saint-Feliu. Une bonne partie du département est en "alerte orange incendie" ce lundi, en raison de la chaleur et du vent qui souffle en rafales à plus de 70 km/h

Plus d'informations à suivre.