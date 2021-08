Violent incendie à Gonfaron dans le Var, 300 hectares déjà brûlés, des évacuations en cours

Près de 600 sapeurs-pompiers du Var et des départements voisins tentent de maitriser un violent incendie à Gonfaron qui a démarré ce lundi en fin d'après-midi au niveau de l'aire d'autoroute de Sigues, sur l'A57. 300 hectares ont déjà brûlé, des évacuations sont en cours.

Trois cents hectares brûlés en à peine trois heures. À Gonfaron dans le Var, 600 sapeurs-pompiers tentent de maîtriser un violent incendie qui s'est déclenché ce lundi en fin d'après-midi aux abords de l'aire d'autoroute de Sigues sur l'A57. Deux quartiers de la ville sont confinés : Maurefrey et la Tuilière.

Le feu se propage en direction de La Garde-Freinet, où une centaine d'évacuations préventives sont en cours de long de la D558. La commune du Cannet-des-Maures est également concernée.

Plusieurs centaines d'hectares, dont le massif des Maures, sont toujours menacés. À cause de la tombée de la nuit, les sept Canadair, les quatre hélicoptères et les deux avions bombardiers d'eau ne peuvent plus survoler la zone. Les pompiers s'attendent "à une nuit très difficile".