Violent incendie à La-Plaine-sur-Mer : plus de cent personnes évacuées

La Plaine-sur-Mer, France

Entre 100 et 200 personnes ont du être évacuées, ce mardi après-midi, à cause d'un violent feu de broussailles à La-Plaine-sur-Mer. Il s'agit des habitants d'un lotissement à proximité de là d'où l'incendie est partie et de personnes qui se trouvaient sur des terrains de loisir. Tous ont été emmenés à l'espace sport et loisirs de la ville.

Quelques dégâts matériels mais pas de blessé

Il n'y a pas de blessé, les pompiers ont réussi à protéger les maisons mais quelques abris de jardin ont tout de même été abîmés par les flammes. Des poteaux électriques et des haies ont brûlé.

Ce mardi soir, les pompiers luttent toujours contre le feu. À 19h, l'incendie était en passe d'être maîtrisé.