Violent incendie au haras de Saint-Lô: une partie des écuries partent en fumée

Saint-Lô, France

Vers minuit, le feu s'est déclaré dans les écuries trois et quatre de ce Haras de Saint-Lô, symbole de la ville de et classé pour partie aux monuments historiques. Ces sont les écuries situées le plus près de l'Avenue de Paris. qui ont été touchées.

24 chevaux hébergés au Haras, ont pu être mis en sécurité. Aucun n'a été blessé.

Près de 80 pompiers sont intervenus

L'incendie a nécessité l'intervention de 75 pompiers, venus de plusieurs casernes du département: Cherbourg, Carentan, Marigny.

Ces hommes ont lutté pendant deux heures et demi contre les flammes, à l'aide de deux échelles de 30 mètres et neuf lances. Ils ont eu à cœur de mettre les chevaux à l'abri et de préserver au maximum ce bâtiment qui date du 19 ème siècle.

Feu éteint, mais sous surveillance

Ce vendredi matin, le feu est désormais éteint, mais 30 pompiers sont toujours sur place pour surveiller le site, afin de s'assurer qu'il ne redémarre.

Une enquête de police ouverte

On ne sait pas encore ce qui a causé cet incendie, mais pour François Brière, le maire de Saint-Lô interrogé par France Bleu Cotentin, le fourrage stocké dans ces écuries a peut-être fermenté sous l'effet de l'humidité, causant ainsi un départ de feu.

Mais c'est l'enquête, ouverte par la police nationale, qui permettra de faire la lumière sur les causes de l'incendie.

Un trésor, symbole de la ville

Ce haras, construit à la fin du XIX ème siècle (à partir de 1882) a été détruit pendant la Seconde Guerre Mondiale, puis reconstruit à l'identique. En partie classé aux monuments historiques, c'est l'un des symboles de la ville. Des saint-lois étaient d'ailleurs sur place, derrière les grilles, pour assister au triste spectacle.

Ce haras, qui fait partie d'un des pôles hippiques les plus importants de Normandie, accueille des compétitions de très haut niveau dans plusieurs disciplines équestres.