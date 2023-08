Violent incendie cette nuit en plein cœur du Château-d'Oléron

L'incendie a éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi un peu après 2 heures en plein cœur du Château-d'Oléron (Charente-Maritime). Le feu a touché un restaurant et un appartement sur l'avenue du Port. Une trentaine de sapeurs-pompiers sont intervenus avec une grande échelle et trois camions. Ils ont mis en action quatre lances, dont deux pour éviter la propagation des flammes. Une personne a été légèrement blessée. Les pompiers sont venus des casernes de Château-d'Oléron, mais aussi de Rochefort, Marennes, La Tremblade, Bourcefranc-le-Chapus et Saint-Denis-d'Oléron.

