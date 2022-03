Violent incendie dans la Haute ville de Granville

Un feu s'est déclaré ce samedi vers 16h30 dans un appartement situé au troisième étage d'un bâtiment rue Cambernon, dans la haute ville de Granville. Un panache de fumées était visible sur les hauteurs de la Monaco du Nord en cette fin de journée. Une cinquantaine de pompiers issue de huit centres de secours des environs et également de Cherbourg a été mobilisée pour lutter contre les flammes. Une intervention rendue compliquée par le vent qui souffle fort.

53 pompiers mobilisés

Dans l'immeuble, au départ du sinistre, les deuxième et troisième étages ainsi que les combles du bâtiment sont totalement embrasés. Le sinistre s'est propagé à la toiture de la maison mitoyenne. Cinq lances sont en manœuvre, ainsi que quatre fourgons incendie, trois grandes échelles et un bras élévateur. "Evitez absolument le secteur et laissez libre les accès pour les véhicules de secours. La priorité est de limiter la propagation de l'incendie", indique le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Manche.