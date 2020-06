Violent incendie dans un bâtiment agricole du Sud-Manche

Le feu s'est déclaré vers 10h30 ce matin dans un bâtiment agricole situé au lieu-dit La Margrivault, sur la commune de Saint-Clément-Rancoudray, à l'Est de Mortain. Le hangar d'une superficie de 500 m2 abritait environ 300 tonnes de fourrage. Une réserve de combustible qui explique la virulence de l'incendie.

Rapidement sur place, 28 pompiers en provenance des centres de secours voisins (Mortain, Juvigny, Sourdeval, Barenton, Avranches, Ger et Granville), ont pu attaquer le feu à l'aide de trois lances à eau. Deux fourgons incendie, un porteur d'eau tout-terrain, ainsi qu'un camion citerne de grande capacité ont été déployés sur le site. En début d'après-midi, les pompiers étaient maîtres du feu et avaient notamment permis d'éviter la destruction de deux silos d'alimentation et d'une unité de production d'aliments.

L'extinction définitive du feu devrait prendre encore plusieurs heures.