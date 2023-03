Violent incendie dans un immeuble à Limoges : 7 personnes évacuées, un blessé léger

Un impressionnant incendie s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi à Limoges, cours Gay Lussac, dans le secteur du Champ de Juillet. Les pompiers ont du sortir deux grandes échelles pour lutter contre ce feu dans les combles d'un immeuble. 7 personnes ont été évacuées, dont une légèrement blessée, qui a été conduite au CHU.

Une trentaine de sapeurs-pompiers et une dizaine de véhicules (3 fourgons,2 échelles, des engins d'appui et une chaîne de commandement) ont été mobilisés vers minuit et demi. Le feu est à présent maîtrisé mais les opérations vont se poursuivre aujourd'hui pour parfaire l'extinction, faire du déblaiement et surveiller d'éventuelles reprises.