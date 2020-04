Violent incendie dans un immeuble de La Grand-Combe

Depuis 14h30 ce mercredi, les sapeurs-pompiers sont engagés sur un incendie qui s'est déclaré au sein d’un bâtiment à usage d’habitation, rue des peupliers, sur la commune de La Grand-Combe, dans le nord du Gard. À l’arrivée rapide des premiers véhicules sur place, les flammes, localisées au dernier étage d’un immeuble comprenant quatre niveaux, avaient déjà percé la toiture. Le sinistre se propageait horizontalement à l’ensemble du toit.

Pas de victime à déplorer

L’engagement rapide et important des soldats du feu venus de La Grand-Combe et des casernes environnantes a permis de circonscrire le sinistre au moyen de trois lances, dont une placée sur la grande échelle. Une dizaine d’occupants a très vite été évacuée et aucune victime, à cette heure, n’est recensée. L’origine du feu est inconnue. Trente sapeurs-pompiers et 11 engins sont sur place afin de procéder à l’extinction complète du foyer.

Les sapeurs-pompiers du Gard demandent à la population de ne pas se rendre sur les lieux et de maintenir le confinement.