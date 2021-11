Violent incendie dans un pavillon à Bonchamp-lès-Laval

L'incendie s'est déclaré peu avant minuit dans un pavillon situé rue Claude Debussy à Bonchamp-lès-Laval dans l'agglomération lavalloises. Un homme de 56 ans a été brûlé aux mains, deux femmes de 50 et 75 ans ont été intoxiquées par les fumés et un homme de 76 ans très choqué a été transportés également au Centre Hospitalier de Laval. Une famille a été relogée par la mairie. 20 sapeurs pompiers sont intervenus sur cet incendie pendant deux heures. Les flammes se sont propagées au garage d'un second pavillon.