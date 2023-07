Violent incendie en Balagne

L’incendie est parti non loin du village de Pigna, peu après 22 heures. Selon les premières informations deux départs de feu, presque simultanés, auraient été signalés.

ⓘ Publicité

Les flammes, attisées par un vent violent, avec des rafales dépassant les 100km/h, se sont rapidement propagées en direction du village de Santa-Reparata. Dès le milieu de la soirée, plus de soixante pompiers luttaient contre les flammes et tentaient de protéger le village en attendant les renforts en provenance de Corte et de Bastia.

Sur Twitter, la préfecture de la Haute-Corse a appelé la population à rester chez elle et à éviter tout déplacement sur le secteur. Plusieurs routes ont été fermées à la circulation et des déviations ont été mises en place.

Vers minuit l’inquiétude se portait également sur le village de Corbara et son couvent.