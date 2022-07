Un violent départ de feu s'est produit ce samedi vers 16 heures près du village de Calce. Plus de 160 pompiers sont mobilisés avec des moyens aériens.

Violent incendie en cours près de Calce, plus de 93 hectares déjà brulés

Plus de 160 pompiers des Pyrénées-Orientales sont mobilisés ce samedi pour lutter contre un incendie près de la commune de Calce, à 15 kilomètres au nord ouest de Perpignan. A 18 heures, les flammes avaient déjà ravagé plus de 93 hectares de garrigue, attisées par une tramontane soufflant en rafales jusqu'à 40 km/h. Les panaches de fumée, visibles à plus d'une dizaine de kilomètres à la ronde, se dirigent vers Perpignan. Des moyens aériens ont été dépêchés sur zone, un Dash, deux hélicoptères ainsi que trois canadairs.

Le départ de feu s'est produit entre le village de Calce et le col de la Dona. Pour l'heure, aucune habitation n'est menacée et aucune route n'est coupée. L'usine de traitement des déchets du département est le seul bâtiment situé dans cette zone, mais il est pas menacé. Par prévention, un dispositif de protection est d'ores et déjà mis en place autour du bâtiment. Les autorités demandent aux automobilistes d'éviter le secteur pour ne pas gêner l'intervention des secours.

Sur les 160 pompiers, une centaine d'entre eux vient des Pyrénées-Orientales. Les autres viennent en renfort des départements du Gers, des Hautes-Pyrénées et du Lot.