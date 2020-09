Violent incendie dans le parc national des Cévennes

Depuis le début d'après-midi de ce vendredi, les sapeurs-pompiers du Gard sont engagés sur un feu de forêt sur la commune d’Arrigas, au lieu-dit Verne. Ce feu se situe en plein massif au nord de la commune. A l’heure actuelle, le feu est toujours actif, 15 hectares ont brûlé et plusieurs centaines d’autres sont menacés, dans le parc national des Cévennes. L’origine de ce feu est due à un écobuage non maîtrisé.

Deux maisons, situées au départ du feu, ont été protégées et n’ont subi aucun dommage. 80 sapeurs-pompiers et 25 véhicules sont engagés sur ce sinistre. Le détachement du COGEFFO (Commando Génie Feu de Forêt), spécialisé dans les feux aux accès difficiles se rend sur les lieux. L’hélicoptère bombardier d’eau a effectué plusieurs largages et le DASH de la sécurité civile a largué une fois et doit revenir poursuivre son action.

Les sapeurs-pompiers du Gard prévoient une opération de longue durée. Ils demandent à la population de ne pas se rendre sur les lieux afin de ne pas gêner l’action des secours.